أنهت أمانة المنطقة الشرقية جميع أعمال الهدم والإزالة والنظافة في حي المسورة بالعوامية، تمهيداً للبدء في مشروع تطوير الحي الذي من المقترح أن يتم الانتهاء منه في غضون عامين.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أمانة الشرقية أنهت جميع أعمال الهدم والإزالة والنظافة في حي المسورة، وإزالة جميع المنازل في الحي التي يبلغ عددها ٤٨٨ منزلاً، تمهيداً للبدء بالمشروع التنموي ، إذ يتم حالياً التمهيد للبدء في تنفيد المشروع.
وسيعمل المشروع الذي يقام على مساحة 124 ألف متر مربع على تحويل حي المسورة إلى حي معاصر يواكب النمو العمراني في المنطقة.
فيما تبلغ مساحة حي المسورة ١٨٨ ألف متر مربع، حيث تم تخصيص مساحات عديدة لإقامة شوارع وطرقات ومسطحات خضراء.
وأضاف الصفيان أنه تم إعادة جميع الخدمات البلدية في بلدة العوامية، إذ تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة وتركيب أعمدة الإنارة والكهرباء وجميع الخدمات البلدية في جميع أحياء البلدة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع حي المسورة يتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحال تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضاً إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى ٦١٠ مواقف.
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