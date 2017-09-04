كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نفوق 20 رأساً من الإبل بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، من بين 70 رأساً تعرضت لتسمم غذائي.
وأوضحت الوزارة أن الفرق البيطرية التابعة لها بالمنطقة الشرقية باشرت بلاغات من ملاك إبل بوجود حالات نفوق بين قطعانهم، واتضح تعرض 70 رأساً لتسمم غذائي، ما أدى لنفوق 20 منها.
وأضافت الوزارة، أنها بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تحرزت على الأعلاف، وأرسلت عينات من الإبل المصابة إلى المختبر، لمعرفة أسباب التسمم، ثم تقديم الخدمات العلاجية البيطرية.وفق “أخبار 24”.
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