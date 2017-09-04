اعتبرت صحيفة “babatpost” الإندونيسية أن مواجهة السعودية مع اليابان ستكون الأكثر إثارة وصرامة وقوة عن نظيرتها الأخرى مباراة أستراليا مع تايلاند، حيث قالت إن الأستراليين قد يفوزون بنتيجة عريضة على التايلانديين بعكس مباراة الأخضر مع اليابان .
وتحدثت الصحيفة عن أهم عوامل السعوديين للفوز بالمباراة، حيث قالت إن أهم عامل سيعتمد عليه السعوديون هو درجة الحرارة المرتفعة والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30 درجة، وهو أمر بالغ الصعوبة على المنتخب الياباني الذي لم يعتد لاعبوه على تلك الأجواء إضافة لعاملي الأرض والجمهور .
وتحدثت الصحيفة عن نجوم المنتخب السعودي وعلى رأسهم الهداف محمد السهلاوي صاحب الـ 16 هدفاً مع الأخضر في تلك التصفيات، كما تحدثت عن تيسير الجاسم كونه الأكثر لعباً في المباريات الدولية، إذ سيصل إلى 120 مباراة حال لعبه مباراة اليابان .
وقالت الصحيفة إن فرصة السعوديين في الفوز هي الأقوى؛ كون المنتخب الياباني سيلعب بدون أبرز نجومه مثل قائد الفريق ماكوتو هاسيبي لاعب وسط اينتراخت فرانكفورت، جنبًا إلى جنب مع لاعب خط وسط خيتافي غاكو شيباساكي، ومهاجم ماينز يوشينوري موتو، مهاجم كولونيا يويا أوساكو، لاعب خط وسط باتشوكا كيسوكي هوندا، وشينجي كاغاوا من دورتموند .وفق “سبق”.
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