انتقد الأمير خالد بن منصور بن جلوي عضو شرف نادي الهلال، قرار الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بضم سعيد المولد لاعب الأهلي، لمعسكر الأخضر استعداداً لمواجهة اليابان.
وقال عضو الشرف الهلالي،إن قرار ضم لاعب قبل مباراة اليابان بوقت قصير يعتبر تخبطًا فنيًا، من جانب الهولندي مارفيك.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الياباني الثلاثاء المقبل في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ويحتاج إلى الفوز للوصول إلى النهائيات، شرط خسارة أستراليا أو تعادلها مع تايلاند، كذلك في حال فوز أستراليا بأقل من 4 أهداف إذا فاز الأخضر بهدف واحد فقط على اليابان.وفق “المواطن”.
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