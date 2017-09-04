ذرف الفرنسي زين الدين زيدان لاعب منتخب فرنسا السابق والمدرب الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني، دموعه بشكل عفوي، بعد رؤيته لفيديو قديم لوالده إسماعيل زيدان، خلال تواجده ضيفاً في أحد البرامج التلفزيونية.
وكان زيدان ضيفاً على برنامج “تيلي فوت”، واستعرض البرنامج مسيرته الرياضية وأبرز ما فيها، بينها أهدافه الحاسمة ونطحته الشهيرة لماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006، قبل أن تظهر أمامه لقطات لوالده، ليبتسم زيدان قبل أن تدمع عيناه متأثراً بتذكر والده.
وفق “أخبار 24”.
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