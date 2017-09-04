كشف الوسيط سلطان البلوي عن عدم تلقيه أي خطاب يخص حقوقه المالية من الإدارة الاتحادية والتي يترأسها أنمار الحائلي مؤكدا وقوفه مع النادي الأصفر متى ما لزم الأمر .
ويطالب سلطان البلوي نادي الاتحاد بـ 737.000 ريال تمثل عمولة العقد الثاني للمدرب فيكتور بيتوركا ؛ كما ينتظر استلام اللاعب الحالي فواز القرني والسابق أسامة المولد مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي الأصفر لأخذ حصته المتفق عليها من عقودهم إذ يطالب الأول بمبلغ 950.000 ريال بينما يطالب الآخر 3.250.000ريال.
وقال وكيل اللاعبين سلطان البلوي في تصريح خص فيه “عين اليوم” : “خلال السنوات الماضية أجلت حقوقي ولم أطالب بها تقديرا لظروف النادي والذي يعاني من ضائقة مالية كما أنني دعمت إدارات سابقة ولم أسجل ذلك على النادي فأنا اتحادي وأحب العميد” .
وواصل :”الإدارة الحالية لم تتواصل معي للاتفاق على بند معين حول مستحقاتي المتبقية لدى نادي الاتحاد” .
وأضاف :” تبقى لي مستحقات عمولة العقد الثاني للمدرب الروماني بيتوركا كونه وقع عقدين مع النادي واستلمت عمولة العقد الأول من إدارة المرحوم أحمد مسعود وحاتم باعشن أما عمولة اللاعب أسامة المولد وفواز القرني فأنا أطالب اللاعب وليس النادي”.
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