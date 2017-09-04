استأنف فريق النصر مساء الأحد تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز.
وخصص جوميز جزءً كبيراً من التدريب للجوانب اللياقية، وبدأ التدريب باجتماع مع اللاعبين قدم فيه لهم التهنئة بعيد الأضحى، وبيّن لهم برنامجه للأيام التي تسبق اللقاء الودي أمام القادسية الخميس المقبل.
بعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات الجري بسرعات متدرجة لمدة 80 دقيقة، بعدها أجروا مناورة كروية على نصف الملعب لمدة نصف ساعة.
واختتم التدريب بتمارين إطالة، ولم يسجل التدريب أي حالة غياب باستثناء اللاعب ويليام جيبور الذي سيصل للرياض ظهر الأثنين بعد أن تعذر وصوله الأحد بسبب ظروف الطيران.
وتواجد أحمد الفريدي في العيادة الطبية ثم خضع لتمارين بالملعب، تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين اكتفى إبراهيم غالب بتمارين تقوية بصالة الحديد.وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، يخضع عبدالله مادو لراحة طبية تمتد لأسبوعين بعد العملية الجراحية التي اجريت له، في الوقت الذي يتواجد خالد الغامدي بالمشاعر المقدسة حيث يؤدي مناسك الحج، ومحمد فوزير مع منتخب بلاده.
وبعد نهاية التدريب أقامت الإدارة العامة لكرة القدم حفل معايدة شارك فيه الجهازان الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق.
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