أتاح تطبيق مجاني جديد لحاملي هواتف “آيفون” إمكانية إرسال رسائل عبر تطبيق “واتسآب”، دون الاضطرار لإضافة رقم المرسل إليه، حيث إن هذه الطريقة تعمل فقط على الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”.
ويمكن لمستخدمي “آيفون” تحميل تطبيق يدعى ” Click2Chat Whats App” يتم تحميله مجاناً، وبمجرد فتح التطبيق تكون قادراً على كتابة رقم الهاتف المراد إرسال الرسالة إليه، ثم كتابة الرسالة والضغط على إرسال، وسيأخذك التطبيق مباشرة إلى “واتسآب” ويمكنك من الضغط على زر إرسال.
ويتيح التطبيق أيضاً إمكانية تغيير رمز البلد، بالإضافة إلى إمكانية اختيار جدولة الرسالة إلى وقت لاحق أو تاريخ قادم، من خلال النقر على خانة “إرسال في وقت لاحق”.وفق “أخبار 24”.
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