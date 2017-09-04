أثارت إحدى الفقرات الترفيهية في إحدى فعاليات عيد الأضحى المبارك في محافظة الأحساء، والتي حملت اسم فقرة “تكسير البيض”، انتقادات واسعة، كون ذلك يعد إهداراً النعمة.
وأظهر فيديو متداول للفعالية، اختيار القائمين عليها ثلاثة من الحضور ودعوتهم إلى تكسير البيض برؤوسهم، ليفوز بالمسابقة من يقوم بتكسير أكبر عدد من البيض.
وأبدى متداولو الفيديو غضبهم من الفقرة لاشتمالها على سلوك سيء قد يؤثر على الأطفال الحاضرين للفعالية، ويدعوهم لإهدار النعمة والعبث بها، مطالبين بضرورة محاسبة منظمي الفعالية.
كما انتقد متداولو الفيديو فقرة أخرى بنفس الفعالية، تضمنت خدعة بصرية لشخص يتظاهر بقطع يد آخر بسكين، مبينين أن مثل تلك الفقرات لا يجب أن تعرض أمام الأطفال.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج