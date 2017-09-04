علق رجل الأمن الذي ظهر في صورة متداولة وهو يباشر عمله في تنظيم حركة السير للحجاج في المشاعر رغم إصابته في رأسه، على ردود الفعل التي صاحبت صورته، لافتاً إلى أنه أصر على مساندة زملائه ومواصلة العمل وعدم الحصول على راحة رغبة منه بالمساهمة في إنجاح موسم الحج.
وقال الجندي عبدالمحسن الشراري أحد منسوبي قوات الطوارئ في الحج، إن إصابته وقعت أثناء توجهه إلى العمل، حيث انزلق وسقط على الأرض بسبب عن زحمة السير في الممرات، مبيناً وفقاً لـ”عين اليوم” أنه تلقى العلاج خارج المكان وعاد مجدداً لخدمة ضيوف الرحمن.
ولفت الشراري إلى أن عودته للعمل رغم إصابته في رأسه نابعة من إصراره على التكاتف مع زملائه في إنجاح موسم الحج هذا العام، مقدماً الشكر للقيادات الأمنية على مساندتهم الدائمة له ولزملائه.
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