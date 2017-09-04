استدعت وزارة الثقافة والإعلام أمس (الأحد)، كاتباً صحفياً على خلفية مقال كتبه شمل أحكاماً حول ذبح الأضحية والأشخاص الواجبة عليهم، حيث أبلغته بعدم الخوض في الفتاوى الشرعية مجدداً.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، إن الوزارة تابعت ما أثير بوسائل الإعلام ونُسب لأحد الأشخاص حول ذبح الأضحية، وقامت باستدعاء الكاتب وإبلاغه بعدم الخوض بالفتاوى الشرعية وتركها لأصحاب الشأن؛ وذلك التزاماً باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يجري الإذن لهم بالفتوى ممن ترى الهيئة فيهم القدرة على الاضطلاع بها.
وكان كاتب في إحدى الصحف المحلية قد أثار جدلاً واسعاً بعدما شمل مقاله الأخير 4 أحكام حول ذبح الأضحية، من بينها أن ذبحها ليست سُنة وتُطلب فقط من أهل المواشي ومربيها ومن يعملون بها، كما أن ذبحها عن الميت بدعة ولا يتوجب تكرارها كل عام.وفق “أخبار 24”.
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