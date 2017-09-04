صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد عبدالله علي أبوعلامه إلى رتبة مقدم .
ويعد المقدم عبدالله من الكفاءات القيادية المتميزة والمتفانية في أداء عمله .
وعبَّر المقدم أبوعلامه عن فخره وأعتزازه وشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وزير الدفاع على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله عز وجل التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه .
هذا وقد تلقى المقدم عبدالله التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء والأصدقاء داعين له بالتوفيق والسداد.
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أمر ملكي بترقية عبدالله علي أبوعلامه إلى رتبة مقدم
أمر ملكي بترقية عبدالله علي أبوعلامه إلى رتبة مقدم
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد عبدالله علي أبوعلامه إلى رتبة مقدم .
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد عبدالله علي أبوعلامه إلى رتبة مقدم .
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