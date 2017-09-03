علمت مصادر أن مدرب النصر السابق الاوروغوياني دانيال كارينيو خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلب عدم منح النصر الرخصة الآسيوية والتي ستمنح للاندية المطبقة للشروط في منتصف شهر اكتوبر المقبل.
وتشير المصادر إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر حكما قبل ستة أشهر للمدرب كارينيو يؤكد احقيته بالحصول من إدارة النصر على قرابة مليون و280 ألف دولار تمثل مستحقات سابقة لعام 2014م، والتي حقق خلاله الفريق بطولتي كأس ولي العهد و»دوري جميل».
وأكدت المصادر أن المدرب الاوروغوياني بادر بتلك الخطوة من أجل حصوله باسرع وقت على هذه المستحقات كون لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لن تلزم الادارة النصراوية بالمبلغ الا العام المقبل.
من جهة أخرى يعاود الفريق الاول لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد بعد تمتع اللاعبين بالإجازة لمدة اسبوع، وحذرت إدارة الكرة اللاعبين من التأخر عن التدريبات كونهم تمتعوا بأطول إجازة بين أندية «دوري جميل».وفق «الرياض».
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