ما إن وصل الفرنسي من أصل بوسني المدير الفني للمنتخب الياباني الأول لكرة القدم وحيد خليلوزيتش مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة والتقى بعضو الاتحاد السعودي حمد الصنيع، حتى سأله على الفور عن نادي الاتحاد، كونه كان يقود دفة الأمور الفنية بـ«العميد».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن وحيد كان يتحدث مع الصنيع عن حال أبرز ثلاثي من لاعبي نادي الاتحاد وهم «محمد نور، حمزة إدريس، وأسامة المولد»، والسبب يعود إلى أن الثلاثي كان يعول عليهم في صفوف الاتحاد.
وأوضح المصدر أن خليلوزيتش يتابع فريق الاتحاد بين فترة وأخرى نظرا لضيق الوقت لديه، إضافة إلى أنه منشغل مع «الكومبيوتر» الياباني حول مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم
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