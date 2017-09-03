أصدرت مجموعة قنوات “BEOUTQ” بياناً كشفت خلاله عن هويتها، وطالبت قنوات “bINsports” بتقديم اعتذار رسمي لها عن حملة التشويه التي قادتها ضدها مؤخراً.
وقالت “BEOUTQ” إنها شركة كوبية كولومبية تلتزم بقوانين النقل في الدولتين وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب في الاستمتاع بمشاهدة المباريات بغض النظر عن حالتهم المادية.
وقالت “BEOUTQ” إنها مستمرة في نقل المباريات، مبينة أن ما قامت به قنوات “bINsports”من تهديدات وتشويه ضدها يعتبر ضد القانون والأعراف الإعلامية، مطالبة “bINsports” بالتوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
وكانت مجموعة قنوات bINsports قد اتهمت قنوات “BEOUTQ” بالقرصنة على حقوقها في البث، وهو ما نفته الأخيرة.
وكانت هيئة الاعلام المرئي والمسموع ردت على ادعاءات شبكة “bINsports” حول ما تردد عن السماح ببيع أجهزة غير مصرحة وإعطاء ترخيص لقنوات قضائية مخالفة للأنظمة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج