أظهر مقطع فيديو أحد المشجعين يسير مع المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر في منطقة الجمرات، ويهللان ويكبران، فيما مازح أحد الجنود الجابر وطالبه بالتحرك.
وأبان المقطع الذي وثقه المشجع الذي وجد الجابر بين جموع ضيوف الرحمن تكبيرهما وتهليلهما معا، حيث دعى المشجع بأن يحصل الشباب على دوري جميل للعام الجاري.
من جهته، وجد أحد الجنود الموقف الطريف في وجود الجابر ليمازحه بمكبر صوت مطالبا إياه بالتحرك حتى لا يتسبب في ازدحام.
وفق “أخبار 24”.
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