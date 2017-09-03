أعلنت مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة واتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن طريقة توزيع تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني المقامة يوم الثلاثاء المقبل، فيما كشف اتحاد كرة القدم عن آلية دخول الجماهير إلى مدرجات ملعب الجوهرة.
وقالت إدارة المدينة: “تبلغنا بأنه سيتم توزيع تذاكر مباراة منتخبنا ومنتخب اليابان على البوابات الإلكترونية بعد مرحلة التفتيش”.
من جهته، أوضح اتحاد كرة القدم أن دخول الجماهير إلى ملعب المباراة سيكون في تمام الساعة الرابعة عصرا، من خلال البوابات الخارجية (3،4، 5، 6).
يشار إلى أن هذا يأتي عقب توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشراء كل تذاكر المباراة ودخول الجماهير مجانا إلى ملعب “الجوهرة”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج