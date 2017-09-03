أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح موسم حج هذا العام، رافضا تسييس الحج، وكاشفا حقيقة تصرفات بعض الحجاج الإيرانيين الهادفين لتسييسه.
وأكد خلال المؤتمر الختامي للحج، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين أشرف شخصيًّا على إنجاح الموسم، مقدمًا شكره للملك وولي العهد ووزير الداخلية وجميع من شارك في التنظيم.
وأوضح الفيصل أن المملكة تتخذ إجراءات كل عام لتحديد ولتطوير الخدمات في الحج ولتطوير المشاعر المقدسة، مفيداً بأن الحوادث التي وقعت الأعوام الماضية هي من اختصاص الجهات الأمنية وسيتم الإعلان عنها في وقتها.
وأكد أن الحج استثنائي في كل الأمور من الخدمات والطرق التي اتُخذت في الخدمة والإدارة وتنفيذ الأوامر والتعليمات والثقافة ، حيث إن ثقافة الحج تطورت من ثقافات حجاج أو ثقافة خدمات سواءً مسؤولين أو حجاجا، كما أن هناك روح تسامح؛ روحا إسلامية صحيحة؛ روح محبة وإخلاص.
ورفض الفيصل تسييس الحج، مؤكدا أن المملكة لم تمنع الإيرانيين أو غيرهم ولكن تشترط عليهم أن تكون الزيارة للعبادة فقط وليست للسياسة، لأن الحج ليس للسياسة فلا تسييس في الحج، والمملكة ترفض أي استخدام لهذا الوقت في هذا المكان لأمر أخرى غير العبادة.وفق “أخبار 24”.
وحول قيام بعض الحجاج الإيرانيين برفع شعارات طائفية وسياسية في المسجد الحرام، أكد الأمير خالد أن المملكة لا تسمح بالقيام بمثل هذه الأمور، ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه الأمور وهذه تُخمد في وقتها.
وأفاد أمير منطقة مكة المكرمة بأن هذه البلاد، المملكة العربية السعودية لا تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها الخاصة وهي كذلك لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى بأي شكل من الأشكال ولكن عندما يأتي الحاج أو الزائر إلى هذه البلاد، تقدم له المملكة كل المساعدات الممكنة لقضاء حاجاته الإيمانية.
وفي سؤال له عن تقييم مستوى الخدمات المقدمة في موسم حج هذا العام، وزيادة الحجاج في الأعوام القادمة، بيّن سموه أن نسبة زيادة الحجاج هذا العام بلغت 30 %، وفي الأعوام القادمة هناك توجه ورؤية للمملكة للارتقاء بمستوى الخدمات للحجاج لتكون دائماً في مستوى الطلب.
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