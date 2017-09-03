أشاد مدير خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية حسين كوليواند بالخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج.
وقال وفقاً لوكالة “رويترز” إن السعوديين يقومون بعمل عظيم ويعملون بجد لتوفير أفضل خدمة للحجاج.
من جهته، أوضح أحد الصحفيين الإيرانيين المرافقين لبعثة حج بلاده أن جميع الحجاج الإيرانيين تمكنوا من رمي الجمرة الكبرى في أول أيام العيد دون أي مشكلات، وأنهم يتحركون بحرية منذ قدومهم للمملكة، في ظل تعاون جيد من الجهات المنظمة.
فيما أكد عدد من الحجاج الإيرانيين أن المملكة قدمت تسهيلات عديدة، وأن السلطات السعودية تعاملهم بصورة حسنة، وقدمت لهم خدمات جيدة.
يذكر أن إيران منحت حجاجها البالغ عددهم نحو 90 ألفاً سواراً إلكترونياً باللون الأزرق، لمساعدة منظمي البعثة في تعقبهم والتعرف عليهم.
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