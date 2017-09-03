تراجع الإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، عن قرار سابق باعتزال العمل الإعلامي الرياضي بعد وساطة أمير سعودي في قرار الاعتزال الذي اتخذه قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقال المريسل الذي يعمل مديرًا لمكتب صحيفة “الرياضي” في العاصمة الرياض، إن الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود توسط لعودته إلى العمل الإعلامي الرياضي والتراجع عن قرار الاستقالة.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أخي و حبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت عليّ شروطًا معينة وأكدت لها بأنها أوامر”.
وكان المريسل الذي يثير الجدل على الدوام بين عشاق كرة القدم السعودية بتصريحاته وتدويناته على مواقع التواصل، قد أعلن في منتصف مايو/أيار الماضي قرار اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي في نهاية الموسم الرياضي، مبرراً قراره بأنه تلبيةً لرغبة والدته.
ووجد قرار المريسل الجديد صداه الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد الساحة الرئيسية لعشاق كرة القدم الكثر في المملكة، حيث جذب الحديث عن عودة المريسل للإعلام الرياضي عدداً كبيراً من المدونين.
فعلى موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، جذب الوسم “#عدول_المريسل_عن_اعتزال_الاعلام” عدداً كبيراً من المغردين الذين انقسموا بين مرحب بالمريسل وبين غاضب من عودته تبعاً للانتماءات الرياضية لجماهير الكرة، حيث ينحاز حتى الإعلامي المريسل لبعض الأندية ضد أخرى.
وشكر المريسل المرحبين بعودته للعمل الإعلامي الرياضي، كما شكر الأمير ممدوح الذي عزا تراجعه عن قرار الاعتزال لوساطته، ناشراً صوراً تجمع الإثنين في عدة مناسبات.
اخي و حبيبي الامير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد ، والدتي إشترطت علي شروط معينة و أكدت لها بأنها أوامر
. pic.twitter.com/yIiNHAewDY
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) 2 septembre 2017
غداً بإذن الله ستكون لي وقفة مع هاشتاق#عدول_المريسل_عن_اعتزال_الاعلام
خاصة بعد هاشتاقهم#ايقاف_المريسل_5سنوات 😂😂
من جديد
شكراً ابوسعود ❤️
. pic.twitter.com/9yCbGr4MpU
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) 3 septembre 2017
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