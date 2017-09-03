قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعب مباراة ودية أمام فريق نادي جدة، الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وأجرى الفريق تدريباته مساء السبت بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك لانشغال ملعب النادي بتدريبات المنتخب الياباني.
على جانب آخر وصل إلى جدة مساء السبت الطبيب التونسي حاتم جمعة الذي سيتولى مهامه رئيسا للجهاز الطبي للفريق.وفق “أخبار 24”.
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