قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ماهر جمال، إن نفقات حجاج الداخل والخارج خلال هذا العام من المتوقع أن تتراوح بين 20 و26 مليار ريال أي ما يعادل 5.3 إلى 6.67 مليار دولار.
وأوضح أن نفقات الحجاج خلال العام الماضي بلغت 14 مليار ريال ما يعادل 3.73 مليار دولار.
وأشار بحسب “الوطن” إلى أن الزيادة في قيمة الإنفاق خلال هذا العام تعود إلى زيادة عدد الحجاج بنسبة 20% هذا العام، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام مليونين و350 ألف حاج، بينهم مليون و750 ألفا قدموا من خارج المملكة.
وأبان أن الحجاج ينفقون أموالهم على السكن والتغذية والهدايا والتذكارات بالإضافة إلى مصاريف النقل الجوي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج