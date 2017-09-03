وثق مقطع فيديو بطريقة “تايم لابس” حركة الحجاج خلال توجههم لرمي الجمرات، عبر الممرات والجسور المخصصة لذلك.
وبدا في الفيديو الذي صوره أحد المصورين السعوديين، انسيابية حركة الحجاج من داخل مخيماتهم بمشعر منى، باتجاه الجمرات ورجوعهم من الممرات الأخرى المخصصة للعودة.
ويظهر المقطع مستوى التنظيم لحشود الحجاج المتجهة صوب الجمرات، دون حدوث أي تدافع أو توقف لحركة سيرهم ذهاباً وإياباً بعد رمي الجمرات.
وفق “أخبار 24”.
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