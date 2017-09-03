تفاجأ مواطن من سكان محافظة حفر الباطن، بقيام أحد البنوك بسحب سيارته الخميس الماضي (يوم الوقفة) من أمام منزله وبدون سابق إنذار؛ وذلك بعد تأخره في سداد قسط واحد فقط قدره 1100 ريال.
وقال المواطن أنور مهدي الخالدي، إنه كان قد تفاهم مع مندوب البنك الذي استخرج منه السيارة على سداد القسط المتأخر نهاية شهر ذي الحجة، نظراً لظروف العيد ووجود التزامات عليه، فوافق المندوب، إلا أن المواطن تفاجأ عصر يوم عرفة بعدم وجود سيارته أمام المنزل، فتواصل مع المندوب لاستيضاح الأمر.
وأضاف الخالدي أن المندوب أخبره بأن السيارة تم سحبها وأنها بمدينة الدمام، مبيناً أن السيارة يوجد بها كل أوراقه وبطاقته وأوراق تخص ولده المعاق، وملابس العيد التي كان قد اشتراها له.وفق “أخبار 24”.
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