دفع نادي الهلال أحد المغردين بالحضور إلى مقر الفريق والاعتذار للاعبه متعب المفرج، بعد رفع النادي دعوى قضائية ضد المغرد بسبب إساءته للاعب.
وأوضح نادي الهلال في بيان له أن المغرد قدم إلى النادي أمس (السبت) لتقديم الاعتذار للاعب الفريق متعب المفرج، بعد الإساءة التي وجهها له عبر “تويتر”، وقبل المفرج اعتذاره وتنازل عن الدعوى التي أوكل مجلس الإدارة في وقت سابق برفعها ضده.
وأكد النادي أن الدعوى القضائية التي رفعها تعد امتداداً لمساعي مجلس الإدارة بحفظ حق النادي وكافة منسوبيه ولاعبيه على كافة الأصعدة، من خلال رصد وتقييم كل ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج