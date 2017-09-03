عبر والد الشاب الفلسطيني محمود اللافي الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في جمعة “الغضب” الفلسطينيية نهاية شهر يوليو الماضي، عن سعادته البالغة بتأديته فريضة الحج هذا العام بعد دعوته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وقال اللافي وفقاً لـ”سبق”، إن استشهاد ابنه ذات الـ17 عاماً أثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال أمام المسجد الأقصى، كسرته، ويحاول أن يعوض رحيله في تربية شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، مبيناً أن دعوته للحج من خادم الحرمين كانت الحالة الوحيدة التي ساعدته على الخروج من منزله بعد رحيل ابنه.
ولفت إلى أن فرحة أدائه فريضة الحج ستساعد الأسرة على استعادة توازنها مجدداً، استكمال الحياة بعد شعورهم بانتهائها وعدم القدرة على التعايش مع رحيل ابنهم، مقدماً الشكر لخادم الحرمين وشعب المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
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