أظهرت صورة لقيت تداولاً واسعاً، جمعت الأمير عبدالعزيز بن فهد مع كل من الشيخ عبدالله الملطق والشيخ سعد البريك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.
وبينت الصورة الأمير عبدالعزيز بن فهد يجلس بأحد المشاعر وعلى يمينه الشيخ البريك وعلى يساره الشيخ المطلق، حيث يتواجدون جميعاً بمكة المكرمة لتأدية فريضة الحج، فيما أظهر مقطع فيديو آخر حديثاً ودياً بين الأمير عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق.
وفق “أخبار 24”.
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