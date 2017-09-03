تسبب زيادة الطلب على سيارات أوبر وكريم في مختلف مناطق المملكة خلال أيام عيد الأضحى إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة بلغت من 100 إلى 200%، حيث احتلت مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والرياض قائمة المناطق الأكثر طلباً لخدمات التوصيل.
وبّين مدير العلاقات العامة في شركة “كريم” مرتضى العلوي وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الأسعار ارتفعت إلى الضعفين على العميل خلال أيام العيد وتحديداً في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والرياض، لافتاً إلى أن الشركة قدمت حوافز مالية وصلت إلى ألف ريال للكباتن الذين يعملون خلال أيام العيد في المناطق الأكثر طلباً.
وأرجع أحد كباتن شركة أوبر في مكة المكرمة سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة وقت الرحلة بين جدة ومكة نظراً لازدحام الطرق، وكذلك كثرة تنقل الحجيج، موضحاً أن هذه الأيام تعد الموسم الأهم للعاملين بالشركة وينتظرونها لزيادة دخولهم المالية.
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