تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود صندوق على جسر الجمرات توجد به أحذية جديدة يستطيع الحجاج الذين فقدوا أحذيتهم في الزحام أن يستفيدوا منها.
ورصد المقطع وجود عبارة مكتوبة على الصندوق بثلاث لغات: “في حال فقدان حذائك، خذ حذاءً بدلاً منه”.
وأثنى متداولو المقطع على حرص الجهات القائمة على خدمة الحجيج على توفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن، لدرجة أنها لم تهمل أصغر التفاصيل التي تتعلق بخدمة الحاج وتسهيل أدائه للمناسك.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج