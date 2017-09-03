ألقى إمام مسجد الصقعبي في حي الخالدية، وأستاذ الففه بجامعة الإمام محمد بن بن سعود بكلية الشريعة بالأحساء، الشيخ عبدالرحيم الهاشم، خطبتي الجمعة الماضية التي تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى في دقيقة ونصف.
وأوضح الشيخ الهاشم أن تخصيص الخطب القصيرة دائماً ما يكون مرتبطا بيوم الجمعة الذي يوافق أول أيام العيد؛ نظراً للإرهاق الذي قد يصاحب المصلين جراء استعداداتهم ليوم العيد والذهاب من الصباح الباكر للسلام على أقاربهم واستقبال ضيوفهم.
وأضاف، وفقاً لـ “الأحساء نيوز”، أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم دائماً ما كانت قصيرة، وعلى سبيل المثال خطبته في حجة الوداع لا تتجاوز 4 أسطر، كما جاء في حديث جابر، مؤكداً بأن خير الكلام ما قل ودل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج