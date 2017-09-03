أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (السبت)، توجيهاته بشراء تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخبين السعودي والياباني هذا الأسبوع.
وستتمكن الجماهير من الدخول مجاناً للمباراة لمؤازرة المنتخب في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 الموافق 14 ذي الحجة 1438هـ.وفق “أخبار 24”.
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