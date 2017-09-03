رفع المهندس/ محمد بن إبراهيم العييناء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج هذا العام.
مرجعا ذلك إلى فضل الله تعالى , ثم الجهود المتواصلة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ممثلة بمختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن, وعلى رأس تلك الجهود ما تحقق من أمن ويسر وسهوله لوفودالحجيج،والتسهيلات الكبرى التي شهدها ضيوف الرحمن, ليؤدوا شعيرتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
ولله الحمد بأمن وأمان، واحتفل المسلمون جميعاً بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركات، وعلى أمتنا الإسلامية بالتقدم والازدهار وعلى أوطاننا بالأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الحجيج أعمالهم ومناسكهم.
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