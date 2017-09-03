أقامت لجنة مركز اليمامة الحضاري لقاء المعايدة لاهالي ثاني ايام عيد الأضحى المبارك 1438
بحضور عدد من أعيان مركز اليمامة ، تخلل اللقاء تبادل التبريكات والتهاني ، ووجهوا رسالة فخر للجنود الساهرين على حدود الوطن وفي الاراضي المقدسة .
أقامت لجنة مركز اليمامة الحضاري لقاء المعايدة لاهالي ثاني ايام عيد الأضحى المبارك 1438
بحضور عدد من أعيان مركز اليمامة ، تخلل اللقاء تبادل التبريكات والتهاني ، ووجهوا رسالة فخر للجنود الساهرين على حدود الوطن وفي الاراضي المقدسة .
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