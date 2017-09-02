غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، مشعر منى متوجهًا إلى جدة بعد أن أشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات مكّنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
وكان في وداع الملك سلمان لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من الأمراء.
وقد وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق، وكان في استقباله لدى وصوله عدد من المسؤولين.وفق “أخبار 24”.
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