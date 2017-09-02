تمكنت دوريات المرور بمحافظة طبرجل من إيقاف مواطن يقود مركبة (شاص) بدون لوحات ومارس التفحيط بإحدى الحدائق العامة، وتسجيل مخالفات عليه تجاوزت 35 ألف ريال.
وأوضح مدير الشعبة في مرور طبرجل، المقدم صلاح بن دعيجاء، أن دوريات المرور أطاحت بالقوة الجبرية بقائد مركبة قام سائقها بممارسة التفحيط بدون لوحات بإحدى الحدائق العامة، بعد أن رفض الوقوف، معرضًا نفسه ومستخدمي الطرق والمتنزهين بالحديقة للخطر، وروّج لفعلته وممارسته للتفحيط بوضع ملصق “إن كنت شجاعا فتقدم” على زجاج مركبته.
وأضاف أنه تم حجز المركبة وتسجيل المخالفات المترتبة والتي تجاوزت 35 ألف ريال، وذلك تمهيدًا لعرض قائد المركبة على الهيئة المرورية لسجنه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحقه.وفق “أخبار 24”.
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