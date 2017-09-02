أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أذرع الإرهاب سعت للنيل من المقدسات ولم تراعِ الحرمات، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت بفضل الله وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها تحقيق نجاحات كبيرة في استئصال وتجفيف منابع الإرهاب بكل حزم ودون هوادة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت في قصر منى بمناسبة حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.
وقال خادم الحرمين خلال كلمته: “لقد شرّف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم، ونحن عازمون على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة في تطوير مستمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “إن المملكة العربية السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع”.
ودعا خادم الحرمين في ختام كلمته أن يكتب الله لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً ودعوة مستجابة، وأن يعينهم على إكمال نُسكهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
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