قال الأمير تركي الفيصل إن دولة قطر باستطاعتها إنهاء الأزمة مع الدول الأربع إذا التزمت باتفاقاتها السابقة بوقف التدخل في شؤون الدول المجاورة.
وأبان أن الكرة الآن في ملعب قطر وعليها أن تقوم بما عليها تجاه حل الأزمة، لافتاً، خلال لقاء مع “بلومبيرج”، على هامش مشاركته في منتدى في سيرنوبيو بإيطاليا إلى أن قطر خرقت الاتفاقات التي وقعت عليها في عامي 2013 و2014 لإنهاء أزمة دبلوماسية تركز على دعم الدولة للإخوان المسلمين.
وأوضح الأمير تركي الفيصل أن ما ذهب إليه فيما يتصل بالأزمة يستند على قراءاته الخاصة حول الأزمة، وأن رأيه لا يمثل وجهة نظر أي جهة رسمية لكونه لا يشغل أي منصب رسمي في المملكة الآن.وفق “أخبار 24”.
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