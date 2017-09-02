أظهرت صورة لاعب فريق تشيلسي السابق وشنغهاي الصيني حالياً السنغالي ديمبا با، وهو في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة برفقة الفرنسي أبو ديابي لاعب أرسنال السابق ومارسيليا الحالي، حيث يتواجدا هناك لتأدية فريضة الحج مرتديين ملابس الإحرام.
وكان برفقة الثنائي أيضاً السنغالي جاك فاتي اللاعب السابق لفريقي مارسيليا وسوشو الفرنسيين، والذي توقفت مسيرته الكروية مبكراً بسبب كثرة الإصابات، وظهر في صورة أخرى برفقة المالي عمر كانوتيه لاعب إشبيلية الإسباني السابق.
وأعرب ديمبا با قد عبر عن سعادته بالتواجد في مكة لأداء فريضة الحج، حيث أعرب اللاعب أنه لا يوجد شيء أفضل من التواجد في المكان الذي بدأ منه كل شيء، وكان قد أبدى في وقت سابق أمنيته بالصلاة في المسجد الأقصى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج