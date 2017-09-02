واصل لاعبو منتخب السعودية مساء امس الجمعة برنامجهم التدريبي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وسط حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.
وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، عقبها أجرى اللاعبون تمارين الإحماء، تلاها تمرين على التمرير من مسافات متنوعة، ليطبق بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك مجموعة من التمرين التكتيكية التي طبقت على نصف مساحة الملعب.
على صعيد متصل واصل اللاعب محمد البريك تدريباته الخاصة مع المعد البدني.
وسيجري الأخضر مساء اليوم السبت حصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة والنصف، حيث تقرر أن تكون مغلقة عن الإعلام.
وفي سياق متصل اجتمع رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت بلاعبي المنتخب الأول قبل الحصة التدريبية وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما جدد عزت ثقته بلاعبي الأخضر لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد جماهير الوطن، مؤكدًا في اجتماعه بأن الفوز في المواجهة القادمة تمثل الطريق نحو بلوغ كأس العالم، ومشددًا على أنه بالإصرار والعزيمة من أجل التأهل.
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