حدد عبد الله الأسطا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السابق، شرطه للانضمام إلى فريق النصر، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف العالمي بموسم 2017-2018.
اشترط لاعب الشباب السابق الارتباط بعقد لمدة موسمين، مع النصر، في حين طلب العالمي الحصول على خدمات عبد الله الأسطا لمدة موسم واحد، خلال الصيف الجاري.
وأعلنت إدارة نادي الشباب، توقيع مخالصة مالية نهائية مع اللاعب عبدالله الأسطا، وذلك بعد مسيرة امتدت عبر 13 عامًا، وتمنت إدارة الشباب للاعب كل التوفيق خلال محطته المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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