نجحت الجهات المعنية في تفويج أكثر من 86 ألف حاج إيراني بشارع 204 في مشعر منى، بكل انسيابية، وذلك وفق الجدول الزمني لعمليات تفويج حجاج الخارج التابعين لمؤسسات الطوافة.
واستطاعت الأجهزة الأمنية، بحسب “الشرق الأوسط”، ضبط المسارات التي سلكها الحجاج أثناء قدومهم لمشعر منى، وذلك من خلال انتشارهم على جانبي الطريق المؤدية إلى موقع مخيم الحجاج الإيرانيين، تحسباً لوقوع أية أخطاء.
وبحسب الصحيفة، فقد بدا حجم التنظيم الذي بذلته المؤسسة المخولة باستضافتهم واضحاً أثناء دخولهم إلى مشعر منى، حيث قسمت الحجاج إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من 50 شخصاً، ويفصل كل مجموعة عن الأخرى مسافة تزيد عن ثلاثة أمتار، مع ترك مساحة على جانب الطريق تقارب 6 أمتار لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وارتدى حجاج إيران، سترات باللون الأزرق والأصفر والأحمر مع وشاح حول العنق لتمييزهم ومعرفتهم في حال تقدمت مجموعة عن أخرى، فيما عملت مؤسسة الطوافة مع الجهات الأمنية على منع خروج الحجاج من المسار المحدد لتنفيذ الخطط الموضوعة بالشكل المطلوب.
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