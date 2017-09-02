قالت مصادر إن مجلس المنافسة بدأ النظر في دعوى رفعها عدد من المواطنين ضد شركات نقل المركبات، بسبب اتفاقها على رفع أسعارها بنسبة 100%.
وأبانت المصادر أن المجلس أحال الدعوى للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن ذلك تم بعد إنهاء إجراءات التقصي والتحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت أن النظر في الدعوى تم بناءً على مذكرة وردت للمجلس من وزارة التجارة والاستثمار، مبينة أن شكاوى المواطنين أشارت إلى أن الشركات تعمدت تحديد سعر ثابت يزيد بنسبة 100% مقارنة بالأعوام الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار نقل السيارات ارتفعت من 250 ريالاً إلى 600 ريال للسيارات الصغيرة، ومن 400 ريال إلى 1000 ريال للسيارات الكبيرة.
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