أكدت مصادر أن الحياة عادت لطبيعتها في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، بعدما نفذت الجهات الأمنية على مدى الأسبوعين الماضيين عدداً من المداهمات الأمنية وعمليات التفتيش، لضبط عدد من المطلوبين في قضايا متعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات والخمور.
وأشارت المصادر، بحسب “الوطن”، إلى أن أهالي العوامية عادوا خلال اليومين الماضيين إلى منازلهم، ليقضوا فيها عيد الأضحى المبارك، خصوصاً وأن الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه بدأت تعود إلى البلدة مع استقرار الأوضاع.
وبيّنت أن ثمة نقطتين أمنيتين في العوامية تستقبل الأهالي العائدين، ليرشدهم رجال الأمن إلى أفضل الطرق التي يسلكونها للوصول إلى منازلهم بشكل أسهل، كما تستقبل الدوريات الأمنية الموجودة بين الأحياء الأهالي الواصلين إلى منازلهم، وتقدم لهم الخدمات والمساعدات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج