أظهر مقطع فيديو رد فعل طفلة كانت قد تاهت عن ذويها في المشاعر المقدسة، بعد أن عادت لحضن أبيها الذي عثر عليها في مركز الأطفال التائهين بمشعر منى، حيث لم تتمالك البنت دموعها.
وبين الفيديو الطفلة وهي تسارع نحو أبيها فور رؤيته لتحتضنه وهي تبكي بشدة عقب أوقات من الخوف عاشتها بعد أن تاهت عنه، فيما قام الأب الذي يرجح أنه من جنسية آسيوية بتهدئة ابنته لتتوقف عن البكاء، قبل أن يملي بياناته للمسؤولين في المركز.
وفق “أخبار 24”.
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