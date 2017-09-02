نجت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم من كارثة محققة أثناء رحلة عودتها من أوغاندا إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراتها أمام المنتخب الأوغندي في تصفيات مونديال روسيا، حيث تأرجحت الطائرة التي كانت تقلهم لفترة طويلة وكادت أن تسقط.
وروى صحفي يدعى أحمد عويس كان على متن الطائرة تفاصيل الحادثة، حيث أشار إلى أن الطائرة ظلت تتأرجح بهم نحو ساعة إلا ربع، مضيفاً أنهم كانوا في البداية يظنون أنها مطبات هوائية وتعاملوا مع الأمر بشيء من المزاح، لأنهم لم يعلموا حقيقة ما يحدث إلا بعد نزولهم.
وأضاف عويس في صفحته عبر “فيسبوك”، إن أحد الصحفيين هو فقط من كان يدرك أن الوضع كان خطراً وأن الطائرة كانت على وشك السقوط، مبيناً أن شخصاً ممن كانوا معهم في الرحلة تحدث مع قائد الطائرة، وأخبره الطيار أنه واجه سحابتين أثناء الطيران ونجا منهما بأعجوبة، وأن الضغط داخل الطائرة ارتفع في تلك اللحظة وكانت على وشك الانفجار.
وأوضح أنه في لحظة تأرجح الطائرة أحس باضطراب في المعدة وبدأ في الاستفراغ لفترة طويلة، وهناك آخرون تعرضوا للنزيف وارتفاع الضغط وكان البعض في حالة رعب مما يحدث حتى تم تجاوز الأمر.وفق “أخبار 24”.
وكان قائد الطائرة قد أوضح في تصريح سابق أن الطائرة كانت ستسقط لا محالة، لو استمر دخولها داخل السحابتين لفترة أطول، مبيناً أنه لم يتسطع تفاديهما بسبب ظهورهما فجأة.
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