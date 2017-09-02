قالت مصادر إن أحد أفراد القوات البرية بالحد الجنوبي في منطقة نجران، استشهد يوم أمس (الجمعة) أول أيام عيد الأضحى، أثناء قيامه بمهمة عسكرية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عاجل”، أن الشهيد هو الجندي أول سلطان بن علي شوك، وهو متزوج ولديه 5 أبناء (بنت و4 أولاد)، ويتواجد والده حالياً في المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.
وأضافت أن جثمان الشهيد سلطان بن علي شوك سينقل عبر طائرة خاصة من نجران إلى قرية المقالي التابعة لمحافظة صامطة جنوب جازان، مضيفة أنه جرى التنسيق مع ذوي الشهيد لاستلام جثمانه بعد الانتهاء من إجراءات التسليم.
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