أظهر مقطع فيديو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وهو يتجول بنفسه في المشاعر المقدسة لتفقد أحوال حجاج بيت الله الحرام والاطلاع على شؤونهم.
ووجه مصور المقطع الذي يرجح أنه مواطن الشكر لنائب أمير العاصمة المقدسة، ورد عليه الأمير بالشكر سائلاً الله أن ينجح حج هذا العام، وأن يتقبل دعاء الجميع، ويرجح أن يكون الفيديو قد صور أثناء وجود الأمير بمزدلفة، حيث كان يرتدي ملابس الإحرام.
وفق “أخبار 24”.
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