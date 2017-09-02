نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، مساء امس (الجمعة)، صورة تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وعلق الأمير عبدالعزيز بن فهد على الصورة قائلاً: “قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين؛ مع والدي سلمان حفظه الله في منى”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية صوراً للأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يرتدي ملابس الإحرام، وقال متداولوها إنها التقطت خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.وفق “أخبار 24”.
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