(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .
انتقلت إلى رحمة الله تعالي والدة الاستاذ سالم العتيبي . مدير مكتب الهيئة الرياضيه بالخرج مساء أمس الجمعة الموافق ١٠/ ١٢/ ١٤٣٨ هـ .
وسوف يتم الصلاة عليها بعد صلاة العصر من يوم السبت ١١ /١٢/ ١٤٣٨هـ بجامع الملك عبد العزيز بالخرج .
( إنَّا لله وإنا إليه راجعون ) .
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .
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