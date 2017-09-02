ادى محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي صلاة عيد الاضحى بمصلى العيد بالسيح بمحافظة الخرج .
كما استقبل المهنيين في ديوان المحافظة من عسكريين ومدنين ، وتبادل معهم التبريكات .
ادى محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي صلاة عيد الاضحى بمصلى العيد بالسيح بمحافظة الخرج .
كما استقبل المهنيين في ديوان المحافظة من عسكريين ومدنين ، وتبادل معهم التبريكات .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884945982.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج